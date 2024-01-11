Hataylılardan tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

Savaş'ın yeniden aday olması Hataylı depremzedelerin tepkisine neden oldu. Asrın felaketinde on binlerce canlarını kaybeden Hataylılar sosyal medya üzerinden CHP yönetimini ve Savaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Vatandaşlar, "Onur ve şerefim üzerine yemin ederim seni başkan yaptırmamak için elimden geleni yapacağım.", "CHP Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la devam etme kararı almış. Ben şu an Hatay'dayım, elim ayağım titriyor.", Hatay'daki yıkımdan 1.derece sorumlu olan Lütfü Savaş, depremden sonra görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı.
"TARİHİ KARAR OLACAK DEMİŞTİ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığıyla ilgili olarak "Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" açıklamasının ardından. Özel'in sözlerinin ardından 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterilmesi bardağı taşırdı.
UTANMADAN ADAY GÖSTERDİLER
Asrın felaketinde oturdukları binaları ağır hasar alan ve konteynerde yaşayan engelli Sultan Dönmez (53) ile Faysal Dönmez (60), "Yaşanan felakette kendisini bir belediye başkanı olarak hiç görmedik. Bizimle ilgilenmedi. Utanmadan bir de tekrar aday yapıyorlar. Yazıklar olsun. İnşallah tekrar kazanamaz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Samandağ ilçesinde yaşayan Nevzat Fahrioğulları da Lütfü Savaş'ın tekrar aday gösterilmesine tepki göstererek, "Kentsel dönüşüme karşı çıkan bir belediye başkanının tekrar aday gösterilmesi akıllara zarar" diye konuştu.