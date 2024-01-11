Hataylılardan tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

UTANMADAN ADAY GÖSTERDİLER

Asrın felaketinde oturdukları binaları ağır hasar alan ve konteynerde yaşayan engelli Sultan Dönmez (53) ile Faysal Dönmez (60), "Yaşanan felakette kendisini bir belediye başkanı olarak hiç görmedik. Bizimle ilgilenmedi. Utanmadan bir de tekrar aday yapıyorlar. Yazıklar olsun. İnşallah tekrar kazanamaz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.