KKTC’nin en büyük camisi bugün açılıyor

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 62 kubbe ve 6 minareye sahip en büyük camisi Dr. Suat Günsel Camii bugün açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenmesi planlanan açılış törenine, başta Türkiye ve KKTC'den olmak üzere pek çok İslam ülkesinden temsilciler katılacak. KKTC'nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan yapı, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Türkiye'dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki altı minareli altıncı cami olma özelliği taşıyor. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak Dr. Suat Günsel Camii'nin ana kubbesi 36.8 metre yüksekliğinde ve 23.8 metre çapında. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 kubbe ile 9 yarı kubbe, revak bölümünde de 26 kubbe bulunuyor.