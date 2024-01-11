Milli İstihbarat Akademisi Başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi





Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'yi ilgilendiren kritik konularda rapor, analiz vb. yayınlar yaparak kamuoyunu ve karar alıcıları bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı da amaçlamaktadır.



Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye'de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı planlamaktadır. Akademi aynı zamanda Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilenler 10 soruda derlendi:

1- Akademinin faaliyet alanları neler?

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak.