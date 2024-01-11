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Giriş Tarihi: 11.1.2024 23:15 Son Güncelleme: 11.1.2024 23:24

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, yaralanan bir askerin de hastane tedavi altına alındığını bildirdi. Bakanlık, bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet ASLAN şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
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