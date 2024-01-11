Özgür Özel’den DEM Parti’ye teminat! İttifakı açık açık ilan ettiler: Arkadaşlar görüşecek...

CHP lideri Özgür Özel, parti içinde yaşanan aday krizinin yanı sıra İYİ Parti'nini ittifak çağrısına kapıyı kapatmasıyla köşeye sıkıştı. Bir kez daha eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK'nın siyasi kanadı HEDEP yani DEm Parti'nin kapısını çaldı.

Bugün, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. DEM Parti eş başkanlarının genel merkez önünde kırmızı halı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı. Görüşme sonrası DEM Parti başkanları ile ortak açıklama yapan Özgür Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan'a teşekkür ederek "Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen DEM Parti'yle ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, karşılıklı ziyaret yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli sorunlarında görüş alışverişi yapmayı sürdüreceğimizi konuştuk. Bugünkü toplantının gündemi yerel seçimlerden bağımsız değildi. Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Özgür Özel'e teşekkür ederek söze başladı. Hatimoğulları "Bugün yerel seçimlere değindik. Bu konularda neler yapılabileceğini, işbirlikleri konusunda yol ve yöntem konusuyla ilgili bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk" ifadesini kullandı.

"ARKADAŞLAR GÖRÜŞÜLECEK..."

Tuncer Bakırhan, iki partinin batı illerinde adayların belirlenmesi için çalışmalara başlayacağını açıkladı. Bakırhan şu ifadeleri kullandı: Batıda yerel seçimlerde adayların belirlenmesini dikkatle izliyoruz. İş birliği, güç birliği seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri oldukları konusunda bir çalışma yürütecekler" açıklamasını yaptı.

SORULARI KABUL ETMEDİLER!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısından sonra gazetecilerin soruları kabul etmedi.

DAHA ÖNCE REST ÇEKMİŞLERDİ!

DEM Parti, görüşmeden önce CHP lideri Özgür Özel'e rest çekmişti. Bu kez kapılı kapılar ardında bir ittifak görüşmesi yapılmayacağını dile getiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Sandıkta başı gözü yarılana pansuman için yetişecek yedek güç değiliz" demişti.

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteği aldığını vurgulayarak "Bu yerel seçimde koşulsuz tek bir oyumuz yok" ifadelerini kullanmış ve ittifak karşılığında belli ilçe belediyeleri isteyebileceklerini açıklamıştı.

Son olarak CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi DEM Parti'ye salon tahsis etmeyince gerilim çıkmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'li Böcek'i hedef alarak, "Salon vermeyene oyumuzu vermeyiz" ifadesini kullanmıştı.