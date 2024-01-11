Parkıma dokunma

CHP'liMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün Menteşe'de market yapmak için çocuk parkını dozerle yıkması ve ağaçları yerinden sökmesine tepkiler sürüyor. Yağmurlu havaya rağmen alanda toplanan vatandaşlar "Central Parkta ağaçları kesip, market, iş merkezi yapıyorlar mı? Seçim öncesi parkımızı yıkıyorlar. Parkımıza dokunmayın. Osman Gürün halka ihanet etmekte" dedi.Çocuklarım bu parkta oynayarak büyüdü. Market yapmak akıl tutulması. Halkın kalbine saplanmış bir hançerdir bu.Parkın olduğu bölgede ikamet ediyorum. İki çocuğumu o parkta büyüttüm. Yazık oldu. Tarumar ettiler. Betonlaşması bizi üzüyor. Çocuklarımız için protesto ediyoruz. Belediyeyi kınıyorum.