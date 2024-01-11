Son dakika… MSB açıkladı: Operasyon bölgelerinde akıllı cep telefonu kullanımı yasaklanmıştı!

Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2023 yılında ise toplam 2 bin 282 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Toplantıda şu bilgilendirmelere yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.282'ye ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 06 Ocak'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef başarıyla imha edilmiştir.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Suriye'de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim, son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 01 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.564'e ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2.843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.585 olmuştur.

KARADENİZ MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ (MCM BLACKSEA) GÖREV GRUBU MUTABAKATI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim'e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö'nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap verdi. Bakanlık kaynakları İstanbul'da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"MCM Blacksea (Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu) Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nin katılımı ile kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur. İmzalanan Mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliği ile karar alacaktır. Kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu organizasyona katkı beklentileri değerlidir ancak oluşturulan bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır. Karadeniz'e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliği ile gerçekleşebilir. Montrö anlaşması kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz'de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir. İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı Mayın Avlama gemileri, savaş bitmeden Karadenize giremez. İngiltere'ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şuan için bir talebi yoktur. MCM Blacksea kapsamında; her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz'de görev yapacaktır."

TUZLA'DAKİ OLAY İLE İLGİLİ SON DURUM

Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp toplanmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu Ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

TCG İSTANBUL, TCG DERYA VE TCG ARİF EKMEKCİ GEMİLERİNİN TESLİM TARİHİ

TCG İSTANBUL Fıkrateyni, Denizde İkmal Gemisi DERYA ve Denizde Akaryakıt Gemisi Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinin 19 Ocak'ta Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine MSB Kaynakları şunları kaydetti:

"MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen İstanbul Fırkateyninin halihazırda Deniz Kabul Testi (DKT) faaliyetlerine devam edilmektedir. Proje faaliyetlerinde gelinen durum itibariyle İstanbul Fırkateyninin yanı sıra Denizde İkmal Muhabere Gemisi "Derya", "Denizde Akaryakıt Gemisi Ütğm. Arif Ekmekçi ve Marlin İDA'nın Ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır."

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ İDLİB ÜZERİNDE UÇTUĞUNA DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, Türk savaş uçaklarının birkaç gün önce İdlib üzerinde uçuş gerçekleştirdiğine dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi:

"07 Ocak 2024 tarihinde İdlib'teki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır. Suriye sınırındaki faaliyetler Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir."

CEP TELEFONU KULLANIMINA YÖNELİK TEDBİRLER

Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."