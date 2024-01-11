Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP’den istifa etti

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Haluk Bozdoğan, dün toplanan CHP Parti Meclisi'nde yeniden aday gösterilmeyerek, yerine belediye meclis üyesi olan Ali Boltaç'ın aday gösterilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, partisinden istifa ederek, bağımsız aday olacağını bildirdi.

Bozdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Değerli Tarsuslular, 2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayını belirlemiştir. Bölge Milletvekillerinin bazıları, Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz Milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 binlerde bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir.

Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak tek adamcılık oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.

Çalışmalarımı Bağımsız Tarsus Hareketi Kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, halkın adayı olarak girme kararı almış bulunmaktayım. Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere; bağımsız tarsus hareketine davet ediyorum."