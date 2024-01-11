Türkiye’nin Montrö tutumu barışa hizmet ediyor

Karadeniz'debarış ve istikrarın temini için çaba gösteren Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayarak krizin derinleşmesini engelliyor. Ankara, son olarak savaş öncesi Ukrayna'nın İngiltere'ye sipariş ettiği 2 mayın avlama gemisinin boğazlardan geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rus gemilerinin Karadeniz'e girip çıkamaması bizim için büyük bir yardım. Boğazlar kapalı olduğu için Odessa'yı koruyabiliyoruz" dedi.Bir grup diplomasi muhabiriyle bir araya gelen Büyükelçi Bodnar şu açıklamalarda bulundu: ANKA-3 için yeni motor siparişleri var. Ukrayna şirketlerinden biri şu anda KAAN için de motor üretme ihalesine girdi. Ukrayna motoru kullanan başka şirketler de bulunuyor. Türkiye ile ortak üretimle teknolojileri daha da geliştirebiliriz. Bazı roketlerde de Ukrayna motoru kullanılıyor. Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı fabrikanın 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Uygun şartların sağlanması halinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması yeniden hayata geçirilebilir."