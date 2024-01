Bakan Göktaş Şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Sancaktepe Belediyesi Şehitleri Anma Programı, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Onlarca şehit yakınının katıldığı programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programında Bakan Göktaş, Şehitlerimizi Yad Edelim Projesi'nden dolayı Başkan Döğücü'ye ilk olarak teşekkür etti. Sancaktepe'deki 44 şehit ailesi ile okullardaki öğrencilerin bir araya getirilme projesinden ve şehitlerin hayatlarının gençlerin öğrenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"BEN DE KÜÇÜKKEN ASKER OLMAK İSTERDİM"

Şehit ailelerine seslenen Bakan Göktaş gençlerle şehit ailelerinin konuşmasında, "Biz insanî değerlerimizden aldığımız güçle, dünyanın üç kıtasında, yüzyıllar boyu yaşayan adalet ve merhametle unutulmaz bir medeniyet kurduk. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz de aynı değerlerle yaşamaya devam ediyor. Çünkü biz millet olarak inancımız, ezanımız ve bayrağımız için her türlü mücadeleyi göze almaya hazır yaşıyoruz. Bizi bu kadar cesur ve gözü kara kılan, vatanımız için gösterdiğimiz sadakat ve bağlılıktır. Birçok çocuğumuz ben büyünce asker olacağım derler. Ben de itiraf edeyim. Ben de küçükken asker olmak isterdim. Çünkü bu vatan hepimize emanet. Bu vatan için yapabileceğimiz yegane şey bu vatanı son kanımıza kadar savunmaktır" dedi.

"HER TÜRLÜ TEHDİT KARŞISINDA DİK DURMAKTAN ASLA ÇEKİNMİYORUZ"

Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı bizden önce vatan topraklarımızı canı pahasına koruyanlar gibi bugün biz de her türlü tehdit karşısında dik durmaktan ve mücadele etmekten asla çekinmiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak için kahramanca can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyoruz. Şehitlerimizi Yad Ediyoruz projesi şehitlerimizin yaşam öyküsünü ve şehitlik makamına ulaşma yolcuğunu ailelerinin dilinden gençlere aktarıyorsunuz. Gençlerimiz bu özel proje ile Sancaktepe'de yaşayan

44 şehit ailesini ziyaret edecek. Her gün isimlerini sokaklarda, caddelerde, okullarda, parklarda, duraklarda gördüğümüz kahramanlarımızın hayat hikâyelerini sizlerde öğrenmiş oldunuz."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İMKAN SAĞLANDI"

Konuşmasına devam eden Bakan Göktaş, "Vatan toprağının her karışında insanlarımızın kendini huzurlu, mutlu ve güvenli hissetmesini sağlamak

kutsal bir görevdir. Şehitlerimizin ailelerine gösterdiğimiz vefa ve destek de bizim onlara karşı en önemli insani görevlerimizden biridir. Ayrıca devletimiz şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak için birtakım imkanlar sağlamıştır. 2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik. Konut kredisinden, ÖTV indirimlerine kadar maddi öncelikler sunduk. Üniversiteye hazırlanan 7 bine yakın şehit ve gazi çocuğumuza rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik. Aziz hatıralarına hürmetle kamu kurumlarımız ile her şehirde öne çıkan sokak ve caddelere şehitlerimizin isimlerini verdik. Böylece onların her an hatırımızda olmasını sağlamaya gayret ettik" şeklinde konuştu.

"VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMALARI YAPTIK"

Bakan Göktaş bakanlık olarak şehitler ve gaziler için yaptıkları projelerden söz ederek, "Çocuklarımız sokaklarda gezdiklerinde gidip bakarlar araştırırlar, daha çok merak ederler. İnşallah onların isimleri bir şekilde gelecek nesillere doğru bir şekilde aktararak isimlerini ölümsüzleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projemiz ile biz de buna benzer projeler yapıyoruz. Bu projelerimizle gazilerimizi gençlerimizle bir araya getirdik. 2023 yılında 456 gazimizi 23 bini aşkın gencimizle buluşturduğumuz bu projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan bu ülkeyi ancak birçok açıdan kendini iyi yetiştirmiş gençlerin geleceğe taşıyabileceğine inanıyoruz. Sizlere güvenimiz tam! Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda gençlerin büyük bir katkısı olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise konuşmadında şunları ifade etti:

"Şehitlerimiz vatan sevgisi ve özgürlük aşkı ile dolu yürekleriyle bu topraklara çok büyük bir miras bıraktılar. Onların kahramanlıkları bize örnek olmakta ve yarınlarımızı da aydınlatmaktadır. Bu mübarek topraklarda hala daha özgürce dik bir bakışla dimdik yaşayabiliyorsak eğer bunlara vesile olan aziz kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmamalı ve her daim rahmet ve minnetle anmalıyız. Şehitlerimizi, şehit yakını ailelerimiz ve milli değerlerimizi taze tutarak bir sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla tasarlamış olduğumuz bu şehitlerimizi yad edelim projemizde hedef kitlemiz okullarımız oldu, sevgili öğrencilerimiz oldu. İlçemizde ikamet eden veya şu anda burada ikamet etmeyen, taşınan 44 şehit ailemizle biz her daim irtibat halindeyiz" dedi.

Programa Bakan Göktaş ve Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar katıldı.