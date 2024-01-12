Bakan Yerlikaya: 45 ilde Narkogüç-43 operasyonu... 305 zehir taciri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 423 ekip, bin 435 personel, bir hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde "NARKOGÜÇ-43" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 805 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle: Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 113 kg skunk ele geçirilirken, bir zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 104 kg skunk ele geçirilirken, 4 zehir taciri yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 60 kg 500 gr skunk ele geçirildi. Ayrıca 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi.

Ayrıca, 3 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kg kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, bir zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, bir zehir taciri de yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise bir ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.

ENSELERİNDEYİZ BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Polis ve Jandarma ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.