Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya: Terör propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
Giriş Tarihi: 12.1.2024 23:00 Son Güncelleme: 12.1.2024 23:06

Bakan Yerlikaya: Terör propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" yanıltıcı bilgiler yayan hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya: Terör propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' yanıltıcı bilgiler yayan hesaplar hakkında tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

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Bakan Yerlikaya: Terör propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
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