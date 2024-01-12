Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın şubat ayı sonunda hizmete gireceğini açıkladı. Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, megakentte bugüne kadar bakanlık tarafından 127.5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55.7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338.8 kilometreden 394.2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak" bilgisini verdi. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı. Uraloğlu, "Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.