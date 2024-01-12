İki aile daha evladına kavuştu: Annelerin 48’inci zaferi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eyleminin 1594'üncü gününe girerken, oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı ikna çalışması sonucu sınır ötesinde 2 PKK'lı teslim oldu. Teslim olan PKK'lıların aileleri HDP il binası önündeki evlat nöbetindeki aileler olduğu belirlendi. Yaklaşık 9 yıl önce Adana'da örgüt mensupları tarafından kandırılarak kaçırılan Engin Küçükdağ'ın ile yine 9 yıl önce İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırılan Ahmet Aytekin'in güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldular. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan iki örgüt mensubu işlemlerinin ardından ailelerin yaşadığı kentlere gittiler.

ANNE FAMİLE KÜÇÜKDAĞ

AİLELERİYLE BULUŞTULAR

Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi verdiği eylemde oğluna kavuşmak için eylem yapan anne Famile Küçükdağ, Adana'da oğlu Engin Küçükdağ'a kavuştu. Bingöl'de yaşayan anne Seniha Aytekin'de oğlu Ahmet Aytekin'e kavuşurken, ailelerin buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı.