İstanbul’un 39 ilçesinde de metro olacak

Cumhur ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. "İstanbul için yola çıktık. Bu yola 'Güzel İstanbul Yolu' diyoruz" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:Maalesef farklı gündemler peşinden koşanlar, kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar bugün baktığınızda birçok hizmeti bekliyor. Size söz veriyorum Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz.1 Nisan sabahı ilk iş olarak Avcılar'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü veriyoruz.Göreve gelir gelmez Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale Ispartakule mevkisini biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz.Ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Girdiği lokantada döner kesen Kurum, basın mensuplarına da ikram etti. Kurum, ulaşım sorunlarıyla ilgili yardım isteyen bir vatandaşa, "En kısa sürede ulaşım sorununa çözümler üreteceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var. İstanbul'un 39 ilçesinde metro olacak. 5 senede 17 kilometre yapılmış. Bu nasıl olabilir. Sabredin 31 Mart akşamı inşallah yeni bir dönem başlayacak" karşılığını verdi. Avcılar'da Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret eden Kurum, "Birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız" dedi.Kurum, Esenyurt'ta katıldığı programda ise ilçeye 3 büyük otopark yapacaklarını söyledi. "E-5'e alternatif yollar ve kavşaklar da yaparak Esenyurtlu kardeşlerimizi trafik sorunundan tamamen kurtaracağız" diyen Kurum, Çınar ve Örnek mahallelerinde de yerinde ve hızlı dönüşümü başlatacaklarını söyledi.