MHP’nin Tokat adayı Yazıcıoğlu

MHP dün 55 (8'i il , 47'si ilçe) belediye başkanı adayını daha kamuoyuna açıkladı. MHP'nin 8 ilde gösterdiği, kamuoyunda 'efsane vali' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu adaylar şöyle: Sezer Küçükkurt (Afyonkarahisar), İrfan Çıtak (Aksaray), İlhan Durak (Bolu), Vedat Soner Başer (Gümüşhane), Harun Ulusoy (Kırıkkale), Derya Bulut (Kırklareli), Reha Kars (Sivas) ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu (Tokat). MHP, önceki gün de 55 belediye başkan adayını açıklamıştı.