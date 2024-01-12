Öğretmenlerden CHP’ye siyah çelenk

Eğitimciler Birliği Konfederasyonu (Eğitim-Bir-Sen) Ankara 3 No'lu Şube üyeleri ve öğretmenler, CHP Ankara milletvekili Murat Emir'in öğretmenlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. CHP'li Emir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında asıl mesleği öğretmenlik olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz için "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanı'nın? Öğretmen" şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı. Oğuz'un Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olabilme ihtimali üzerine yapılan tartışmada söz konusu sözleri sarf eden Emir'e tepki gösteren öğretmenler, CHP Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 No'lu Şube üyeleri ve öğretmenler, genel merkezin önüne siyah çelenk bıraktı. Eğitim-Bir- Sen Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Zahit Şahin, "CHP Milletvekili Murat Emir, öğretmenleri küçültücü ve aşağılayıcı cümleler ifade etmiştir. Emir'in derhal tüm öğretmenlerden özür dilemesini istiyoruz" diye konuştu.