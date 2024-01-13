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Giriş Tarihi: 13.1.2024 16:20

CHP'li Başkan seçimi kaybetti... Bilecik’in yeni başkanı Sadık Kaya oldu

Bilecik’te rüşvet soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırılan Başkan Semih Şahin’in istifa etmesinin ardından, Başkanlık görevine vekalet eden CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın Başkan vekilliği düşmüştü. Belediye Meclisi bugün yerel seçimlere kadar görev yapacak olan Başkanını seçti. Seçimi, son dakika İyi partiden istifa ederek bağımsız aday olan Mustafa Sadık Kaya kazandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkan seçimi kaybetti... Bilecik’in yeni başkanı Sadık Kaya oldu

Bilecik Belediyesinde 200 Bin Dolarlık rüşvet soruşturmasının patlak vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'i görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Meclisi ise, yine CHP'li bir isim olan Melek Mızrak Subaşı'nı Başkan Vekili olarak görevlendirmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca Başkanlığa vekalet eden Subaşı'nın görevi, 'Semih Şahin'in istifasının ardından düştü. Meclis, bugün saat 14:00'de toplanarak, Yerel Seçimlere kadar Belediye Başkanlık görevini yürütecek olan ismi seçti. Seçim 3 urda tamamlandı.

3 ADAY YARIŞTI

Gerçekleştirilen seçimlerde, CHP'nin adayı Melek Mızrak Şubaşı, AK Parti ve MHP'nin adayı Hasan Cinit ve son dakika İYİ Partiden istifa ederek bağımsız aday olan Mustafa Sadık Kaya yarıştı. CHP'den 11, AK Parti'den 6, MHP'den 4, İYİ Partiden 3 ve 1 bağımsız adayın oy kullandığı seçimlerde, CHP adayı Melek Mızrak Subaşı 11, İYİ Partiden istifa ederek aday olan Mustafa Sadık Kaya ise 14 oy aldı. Bu sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlere kadar Bilecik Belediye Başkanlık görevini Mustafa Sadık Kaya yürütecek.

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CHP'li Başkan seçimi kaybetti... Bilecik’in yeni başkanı Sadık Kaya oldu
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