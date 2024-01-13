Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan, davaya eklenen üç ayrı iddianame nedeniyle ek savunma yaptı. Erzan, "Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu. Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebi istendi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celse görülmeye başladı. Duruşmaya şikâyetçi Buse Terim Bahçekapılı, Volkan Bahçekapılı, Mert Zeydanlı, Terim Arıcan'ın bulunduğu bazı müştekiler katıldı. Hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Semih Kaya ise ifade vermek için adliyeye geldi.Ağlamaklı şekilde ifade veren Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3.5 katı kadar paralar kazanıyorlardı. Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin.Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular. Kaya'ya ana paranı aldın, fazlasını isteme dedim. O bu kadar faiz istemese ben zaten çözecektim. Diğer herkes artıdaydı" dedi.