Kiracısına rahatsızlık veren ev sahibine emsal ceza

İstanbul Üsküdar'da yaşayan B.K. isimli kadın, Ö.Y'nin giriş kattaki evini 2017 yılında kiraladı. Ev sahibi, 2022 yılında 4 bin 750 lira olan kirayı 2023 yılında yasal zam oranın üzerinde olmasına rağmen 13 bin liraya çıkarmak istedi. B.K. kabul etmeyince de "Beni daireye girmek zorunda bırakmayın. O ev boşaltılacak, gerekirse kapının kilidi değiştirilecek" mesajlarıyla tehdit etti. 1 ay boyunca ardı arkası kesilmeyen aramalar yaptı. Herhangi bir yanıt alamayan adam bu kez de zile basarak rahatsızlık vermeye başladı. Yalnız yaşayan kadın, korkudan kapıyı açamaz, kargo siparişlerini dahi alamaz hale geldi.Savcılığa başvuran genç kadının dilekçesinde, "Müvekkil, şüphelinin sürekli kendisini aramasından, evinin önüne gelip kapının zilini çalmasından ve mesaj ile tehditler savurmasından dolayı mağdur oldu. Müvekkil artık eve girip çıkarken korkar ve sürekli sokağı kontrol eder hale gelmiştir. Can güvenliğinden endişe duymaktadır" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahibinin hukuki yollarla tahliyeyi sağlaması gerekirken ısrarlı şekilde rahatsız ettiğini belirterek "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapsini istedi.Mahkeme, mesajların tehdit suçu kapsamında kaldığını ve kadına karşı işlendiğini belirtti ve sanığın "kadına karşı tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 9 ay 10 gün hapsine hükmetti. Öte yandan evi başkasına kiraya verdiğini ileri süren Ö.Y.'nin evi henüz kiraya vermediği, kiralık ilanını yeni astığı öğrenildi.