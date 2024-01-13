Mesleğe dönen KHK’lı Hâkim tutuklandı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişi arasında 2022 yılında meslekten ihraç edilip 1 yıl sonra görevine dönen Sayıştay Baş Denetçisi Hâkim Suat Yılmaz'ın da bulunduğu belirlendi. Suat Yılmaz ile birlikte 2 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli serbest bırakıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında, 8 Ocak günü Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'FETÖ' iltisaklısı olduğu gerekçesiyle 2022 yılının Temmuz ayında KHK ile meslekten çıkarılan ancak daha sonra 2023'ün temmuz ayında mesleğe geri döndüğü öğrenilen Sayıştay Başdenetçisi hâkim Suat Yılmaz'ın da olduğu belirtildi. Bunun dışında aktif olarak görev yapan vergi müfettişi, meslekten ihraç komiser yardımcısı, bankacı, özel sektörde görev yapan öğretmenin de alınanlar arasında olduğu öğrenildi. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Suat Yılmaz'ın da olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.