Şehit babası: Dün aradı kandilimizi kutladı "Vatanı böldürmeyeceğiz" dedi

ALİ ERBAŞ'TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Evcin'in taziye evini ziyaret etti. Şehit için Kur'an'ı Kerim okunmasının ardından dua eden Erbaş, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" ayeti kerimesini hatırlatarak, "Biz hiçbir şehidimize ölü demiyoruz, onlar diridirler. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle Peygamberimize komşu oldu." dedi.