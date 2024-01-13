Şehit babası: Dün aradı kandilimizi kutladı "Vatanı böldürmeyeceğiz" dedi

Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada 9 Kahraman Mehmetçik şehit düştü. Eskişehirli şehidimiz Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in şehadet haberi ailesine ulaştı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
AİLENİN ÜÇ ÇOCUĞUNDAN BİRİYDİ
Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin'in, Nazif ve Ferah Evcin çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.
ALİ ERBAŞ'TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Evcin'in taziye evini ziyaret etti. Şehit için Kur'an'ı Kerim okunmasının ardından dua eden Erbaş, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" ayeti kerimesini hatırlatarak, "Biz hiçbir şehidimize ölü demiyoruz, onlar diridirler. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle Peygamberimize komşu oldu." dedi.
"DÜN ARAYIP KANDİLİ KUTLADI"
Baba Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı. 'Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum." ifadelerini kullandı.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi, yarın öğlende Reşadiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.