Şehitlerin intikamı alınıyor

Pençe-Kilit Harekâtı'nın sürdüğü Kuzey Irak'ın Metina Dağı bölgesinde, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emrindeki Kırklareli 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerin görev yaptığı 1.740 rakımlı Geçici Askeri Üs Bölgesi'ne kalabalık PKK'lı terörist grup kar ve sisi fırsat bilerek sızma girişiminde bulundu. Üç koldan sızmaya çalışan teröristlerin fark edilmesi sonucu çatışma çıkınca, Çatışmada, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen,

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, İstikam Sözleşmeli Er Murat Atar, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve İstikam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu, yaralı 4 asker ise, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çatışmada 20 terörist ise etkisiz hale getirildi.

ZAP VE METİNA'DA TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Diyarbakır ve Malatya'daki askeri havaalanlarından kalkan F16 savaş uçakları gece bolunca bölgede hava harekâtı gerçekleştirdi. Kuzey Irak'ın Zap Vadisi ve Metina Dağları bölgesinde F16 savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde vuruldu. Milli ve yerli mühimmatların kullanıldığı hava harekâtında sığınak, mağara ve barınak imha edildi. Hudut birliklerindeki Fırtına Obüslerle de teröristler ateş altına alındı.