Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde demiryolu projesi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergâhlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planladıklarını açıkladı. Hattın Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gideceğini hatırlatan Uraloğlu, "İhalesini yaptığımız takdirde yapım süresi 4-5 yıl olacaktır. 2028 içerisinde hayata geçirmiş oluruz" dedi. Bakan Uraloğlu, "Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca Demiryolu güzergâhı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşmakta ve devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanmaktadır. Söz konusu demiryolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecektir. Ayrıca, proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel yapılacaktır" dedi.Kalkınma Yolu Projesi'nin kuzey-güney koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'ya, Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik koridor olacağını belirten Uraloğlu, "Yine Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımını sağlayacak olan Zengezur Koridoru Projesi'ni de hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Bu projelerin Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın FAW Limanı'ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla ülkemize ulaştırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaşabilecek durumdadır. İlerde de Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçireceğimiz demiryolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkânımız olacak" ifadelerini kullandı.