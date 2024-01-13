’Yazıklar olsun’ CHP! ’Kürdistanda ön seçim yapacağız’ diyen vekilin partisiyle hareket ediyor

Şimdi Tarsus, Mezitli Mut gibi ilçelerdeki adaylar üzerinden tepki üstüne tepki gösteren partililerin bu duruma ne diyeceği merak konusu olurken, Akdeniz ve Toroslar ilçesinden aday adayı olan isimlerle söz konusu ilçelerin parti tabanı sosyal medya hesaplarından hem Vahap Seçer'e hem de Genel Başkan Özgür Özel'e yoğun tepki göstermeye başladı.