’Yazıklar olsun’ CHP! ’Kürdistanda ön seçim yapacağız’ diyen vekilin partisiyle hareket ediyor

CHP Genel merkezi Mersin'de başta Büyükşehir olmak üzere diğer 11 ilçede adaylarını açıklamış, Akdeniz ve Toroslar'ı beklemeye almıştı. CHP'nin Büyükşehir karşılığında, Akdeniz ve Toroslar'ı DEM'e verdiği iddia edildi.
Öte yandan, DEM'in Mersin Milletvekili Ali Bozan, Akdeniz ilçesinde eş başkan adaylarını ön seçimle belirleme kararı aldıklarını söyledikten sonra, Doğu illerini kastederek, "Aynı zamanda Kürdistan'da 90 merkezde eş başkan adaylarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizi de ön seçimle belirleyeceğiz" demişti.
Şimdi Tarsus, Mezitli Mut gibi ilçelerdeki adaylar üzerinden tepki üstüne tepki gösteren partililerin bu duruma ne diyeceği merak konusu olurken, Akdeniz ve Toroslar ilçesinden aday adayı olan isimlerle söz konusu ilçelerin parti tabanı sosyal medya hesaplarından hem Vahap Seçer'e hem de Genel Başkan Özgür Özel'e yoğun tepki göstermeye başladı.