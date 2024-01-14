37 Tim ile KAHRAMANLAR-42 Operasyonu! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim ve 518 Jandarma personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.