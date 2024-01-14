Haberler Gündem Haberleri 37 Tim ile KAHRAMANLAR-42 Operasyonu! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:09

37 Tim ile KAHRAMANLAR-42 Operasyonu! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma  personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarının devam ettiğini belirterek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
37 Tim ile KAHRAMANLAR-42 Operasyonu! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim ve 518 Jandarma personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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37 Tim ile KAHRAMANLAR-42 Operasyonu! Bakan Yerlikaya’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
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