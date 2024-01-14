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Giriş Tarihi: 14.1.2024 23:41 Son Güncelleme: 14.1.2024 23:48

İsrail propagandası yapan futbolcu Jehezkel hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor'da forma giyen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında gol sevinci sonrası yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi. Jehezkel, attığı golden sonra kol bandına çizdiği İsrail bayrağı ile alçak bir propagandaya imza atmıştı.

DHA
İsrail propagandası yapan futbolcu Jehezkel hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

"FİLİSTİNLİ MAZLUMLARIN YANINDAYIZ"

Bakan Tunç paylaşımında "100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile poz vermişti. Antalyaspor yaşanan skandalın ardından futbolcuyu kadro dışı bıraktıklarını duyurmuştu.

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İsrail propagandası yapan futbolcu Jehezkel hakkında soruşturma
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