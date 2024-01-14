MİT’çi Mehmet Eymür son yolculuğuna uğurlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve birçok operasyonda yer alan 81 yaşındaki Mehmet Eymür, KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Eymür, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde eşi Janset Eymür ile çocukları Alp Eymür ile Ayşe Eymür taziyeleri kabul etti.

AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, oyuncu Saruhan Hünel, İstek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Eski MİT İstanbul Bölge Başkanı İsmail Nişancı ile eski bürokratlardan Kemal Yazıcıoğlu ve çok sayıda emekli MİT mensubu aileyi acı gününde yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaaddin Çakıcı ve Eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal cenazeye çelenk gönderdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmet Eymür, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.