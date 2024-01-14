Muğla CHP eliyle cezalandırıldı

Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'un karnesi zayıflarla dolu. Gürün, 1997'de doktorluktan emekli olduktan sonra CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na üye oldu ve ardından 1999-2024 arasında kesintisiz belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını duyuran Gürün, 25 yılda adeta ardında enkaz bıraktı.Muğla hemen hemen her yağışta, altyapı sorunuyla baş başa bırakıldı. Su baskınları, taşkınlar ve sellerle boğuştu.Foseptik sorununu da çözemeyen Gürün yüzünden tatilciler ilçelerde kötü kokuya maruz kaldı. Turizmin gözbebeği yerlerde çevre düzenlemesini aylarca bitiremedi, hem tatilciler hem de esnaf zarar gördü.Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ciddi su krizleri yaşandı. Bodrum'da sıklıkla su isale hatları patladı. Turizm cennetinde halk susuzluktan kırılırken tonlarca su israf edildi. Yeraltı sularını koruyamadı, kayıp ve kaçakların önüne geçemedi. Halk tankerle su temin etmeye çalıştı. Yağmur hasadı yapmaya başladı. Su kavgaları yaşandı.Halk susuzluktan kırılırken Gürün'ün suya yüzde 100'e varan zam yapması ise tepkilere neden oldu.Toplu taşımaya ve taksi ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'de en pahalı ulaşımın olduğu il Muğla oldu.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlanan imar planlarının tümünün ve daha sonrasındaki revizyonların hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Tüm Muğla'nın hukuken var olmayan imar planlarıyla yönetildiğinin gün yüzüne çıkmasından sonra bazı projeler mühürlendi. Muğla yatırımdan mahrum kaldı. Hukuksuzluğun üzerine giden avukatların ise engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.Muğla Büyükşehir, tarımla geçinen köyleri mahalle statüsüne aldı, köylü tarımsal desteklerden faydalanamadı. Muğla Büyükşehir'in köylüyü desteklerden mahrum bırakan kararına, AK Partili Meclis Üyesi Haluk Laçin'in girişimleriyle, mahkeme dur dedi. Köyler, mahkeme kararıyla kırsal mahalle statüsüne alındı.Başkan Gürün geçtiğimiz günlerde "5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım" ifadelerini kullandı. CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı henüz açıklanmadı.Gürün, Menteşe ilçesinde kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan ve ÇED raporu ile ruhsatı iptal edilen çimento fabrikasının imar planını isteyen köylülere kulak tıkadı. Meclis toplantısına katılarak protesto eden köylüleri, barikat kurarak zorbalıkla salondan çıkardı. Güneş enerjisi santralı kurmak için Menteşe'nin Denizova Köyü'nde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçlarını katletti.