Vatan size minnettar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde üssümüze sızmaya çalışan teröristlere geçit vermeyerek şehit düşen 9 kahramanın naaşı Şırnak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesinin de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderildi. Türkiye'ye Irak'ın kuzeyinden gelen teröristlerin geçişine kilit vurmak ve sınırda güvenli bölge oluşturmak amacıyla yürütülen Pençe Kilit Harekâtı kapsamında Metina, Zap, Hakurk bölgelerinde terörden arındırılan bölgelere ve hâkim tepelere geçici üs bölgeleri kuruldu. PKK, kar örtüsünün 2 metreye ulaştığı ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan Arı Tugayı'nın güvenliğini sağladığı 1740 rakımlı tepedeki üs bölgesine havanın kararmasıyla kalleşçe saldırı girişiminde bulundu.Geçici üs bölgesinde mevzilere sızmaya çalışan teröristleri fark eden komandolar çatışmaya girdi. Grup halinde gelen ve ağır silahlarla saldıran teröristlere karşılık verildi. Çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düşerken, 5 askerimiz de yaralandı. Üs bölgesine 23 Aralık'ta da sızma girişimi yapılmış, töreristlere geçit vermeyen 6 kahraman şehit düşmüştü. Mehmetçik, teröristlerin Kandil'den çıkıp Türkiye'ye sızmak için kullandığı sınıra 20 km mesafedeki Metina'ya adeta kilit vurdu.Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) Aksaray'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. 4 kardeş olan şehit Gökhan Delen bekârdı.Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Serkan Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.Bekâr olan Piyade Uzm. Çvş. Hakan Gün'ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ateş düşürdü. Fatih Mahallesi'nde evine Türk bayrakları asıldı.Gülmez'in şehitlik haberi K.Maraş'ın Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düşürdü. Gülmez'in bekâr olduğu öğrenildi.Bekâr olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021'de trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Dayısı Musa Çakır, "En son 2 gün önce telefonla görüştük. 'Dayı köyümüzde kar var mı?' dedi. Çok severdi köyünü. Daha yeni başladığını söyledim. Sonra gece acı haberini aldık" dedi.Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin bekârdı ve 1 yıldır Kuzey Irak'ta görev yapıyordu. Baba Nazif Evcin, "Evladımla gurur duyuyorum" dedi.Ailesi İstanbul Tuzla'da yaşayan Giresunlu şehit Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi. Tuzla'da yaşayan akrabası Ömer Cin, "Annesine 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama sözleşmeyi yenilemiş. O da oralardan kopamadı. Kopamadığı için de sözleşmeyi yenilemiş" dedi.Şehit Batur, 4 kardeşlerin en büyüğüydü. Askere gitmeden önce memleketi Niğde'de yapılan asker eğlencesi görüntülerinde sırtında ay yıldızlı bayrakla eğleniyordu.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir'in evleri 6 Şubat depreminde yıkılmıştı. Şehidin ailesine 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' dediği öğrenildi.Halit TURAN- Sekvan KÜDEN- Serkan ATICI- Özgür ÖZDEMİR- Mustafa KAYA- Mehmet BONCUK- Kaan ATALAY- Metin HARIKÇI- Dilhan DUMANOĞLU/SABAH