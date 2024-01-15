48 il için takvim bugün açıklanacak

AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıkladı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak.Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.