Eymür, son yolculuğuna uğurlandı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür dün son yolculuğuna uğurlandı. Eymür için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde, ikindi namazına müteakip tören düzenlendi. Cenazeye, Eymür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset dünyasından isimlerin de arasında olduğu çok sayıda isim katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Eymür'ün cenazesi, kılanan namaz sonrası Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.