Karadan ve havadan kıskaca alınarak yok edildiler: Hainlere kaçış yok

Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisi'nde bulunan Metina'da üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlere geçit vermeyerek kahramanca şehit düşen 9 askerimizin kanı yerde kalmadı. TSK, F-16'larla havadan, Fırtına Obüsleriyle karadan düzenlediği saldırlarla bin 740 rakımlı üs bölgesine saldıran PKK'lı teröristleri kaçamadan yok etti. Hudut karakollarından, teröristlerin geçiş güzergâhlarındaki 40 kilometrelik alan Fırtına Obüslerle ateş altına alınırken, teröristler çembere alındı. Zaman zaman İHA'lar da bölgeyi kontrol altına alırken, tüm kaçış noktaları tutulan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava harekâtları başlatıldı.Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ile Malatya Er Haç 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 ve F-4 savaş uçakları, çembere alınan ve saldırıyı yaptıkları belirlenen tüm teröristleri etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyine önceki gün düzenlenan hava operasyonunda Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil'de 54 hedef imha edildi, 48 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aynı bölgelere dün gerçekleştirilen operasyonda da 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde de 2 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede görevli Arı Tugayı -20 dereceye varan dondurucu soğuk ve 5 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ay yıldızlı bayrağı hiç indirtmedi. Arazi şartlarına uygun ve soğuk havaya dayanaklı askeri kamuflajlı özel eğitimli komandolar, araziye dağılarak stratejik noktaları tuttu. MSB "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor" açıklaması yaptı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Al Nahyan, Erdoğan'a ve Türk halkına şehitlerimiz için başsağlığı diledi. Teröre karşı birlik mesajı da karşılıklı olarak ifade edildi.