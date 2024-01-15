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Giriş Tarihi: 16.1.2024 02:55

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan gümrük anlaşmasının onaylanmasına dair karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

DHA
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'na ilişkin onaylama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, taraf ülkelerin ekonomik, ticari, mali, sosyal, sıhhi ve kültürel çıkarlarına zarar verdiği dikkate alındığı belirtildi.

Buna göre, ikili işbirliğinin teşvik edildiği ilgili uluslararası sözleşmelere ve aynı konuya ilişkin tavsiye kararlarına ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin kabul ettiği karşılıklı idari yardıma ilişkin tavsiye kararına atıfta bulunarak bazı hususlarda mutabakata varılması uygun görüldü. Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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