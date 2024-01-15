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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Suriye’de 23 terör hedefi imha edildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Suriye’de 23 terör hedefi imha edildi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki hain saldırının ardından Suriye'deki PKK hedeflerini vurdu. Operasyonlarda PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristler hedef alındı. Terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere 23 terör hedefi imha edildi. Operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği bildirildi.
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Suriye’de 23 terör hedefi imha edildi
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