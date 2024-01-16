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Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:45

127 emniyet müdürü 1.Sınıf oldu

127 emniyet müdürü rütbe terfisi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. İstanbul’da özellikle sokak suçlarına yönelik yıllardır başarıyla görev yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Emir SOMER Emir SOMER
127 emniyet müdürü 1.Sınıf oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) rütbe terfileri açıklandı. Toplamda 127 Emniyet Müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti. İstanbul'da özellikle sokak suçlarına yönelik yıllardır başarıyla görev yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Edinilen bilgilere göre; Gülseda Torun, Hakan Demir, Şeref Ülgen, Rahmi Yalçın, Oğuz Kaan, Alpaslan Demiray, Hakan Erol, Mehmet Çerçi ve Mehmet Noyat, Murat Çelik, Murat Düzgün, Erkan Gürbüz, Hasan Ünlü, Aydın Ayhan, Bülent Polat, Uğur Mersinli, Abdullah Cemal Şahin, Mehmet Elitok, Ziyaettin Kürşad Elbirler, Tansu Yıldırım, Selçuk Yazgan, Serhat Müldür, Mehmet Yüksel, Nadir Arıkan da terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti.

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127 emniyet müdürü 1.Sınıf oldu
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