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Giriş Tarihi: 16.1.2024 12:04

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar dahil tüm sanıkların hükümlerinin onanması yönünde görüş bildirdi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen 8 bin 658'er yıl hapis cezası ile diğer sanıklar hakkındaki hükümlerin onanması yönünde görüş bildirerek dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022'de vermiş olduğu karara ilişkin incelemesini tamamladı. Başsavcılık, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen 8 bin 658'er yıl hapis cezası ile diğer sanıklar hakkındaki hükümlerin onanması yönünde görüş bildirdi. Dosyayla ilgili tebliğname Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini tamamladıktan sonra davaya ilişkin nihai kararı verecek.

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Adnan Oktar davasında yeni gelişme
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