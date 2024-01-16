Ayasofya için yeni düzenleme

AYASOFYA-İ Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulamaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlattığı yeni düzenleme kapsamında, galeri katını ziyaret edecekler III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan gişeden biletle camiye giriş yapıyor. İbadet dışında tarihi camiye yapılan turistik geziler, 25 avro giriş ücreti ile gerçekleşiyor. Girişler caminin güney cephesinde yer alan II. Beyazıd minaresi altındaki tünel ve giriş rampası ile kontrollü bir şekilde sağlanırken, galeri katında yapılan gezinin ardından kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkış yapılıyor. Camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçen turistler, bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebiliyor.QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor. Yeni uygulama ibadet ortamı bozulmadan turistlerin ziyaret gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.