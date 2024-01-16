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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına telefon

Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü. Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını âli eylesin, tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum" dedi.



YERLİKAYA: TEK TEK HESAP SORACAĞIZ
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun'da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennetmekân Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı âli olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.
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Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına telefon
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