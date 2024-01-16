Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü. Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını âli eylesin, tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum" dedi.
YERLİKAYA: TEK TEK HESAP SORACAĞIZ
Bakan Yerlikaya, sosyal medya
hesabından ziyarete ilişkin açıklama
yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekât
bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli
Er Emrullah Gülmez'in kıymetli
ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş
Göksun'da taziye ziyaretinde bulunduk.
Kahraman şehidimizin babası
Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane
ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennetmekân
Emrullah'ımız için dua
ettik. Şehidimizin makamı âli olsun.
23'üne basmasına 5 gün kala onu
şehit eden hainlerden, tek tek hesap
soracağız. Şehidimizin kanı yerde
kalmadı, kalmayacak" dedi.