Başkan Erdoğan’dan şehidin babasına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü. Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını âli eylesin, tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum" dedi.Bakan Yerlikaya, sosyal medyahesabından ziyarete ilişkin açıklamayaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekâtbölgesinde şehit olan Piyade SözleşmeliEr Emrullah Gülmez'in kıymetliailesine, baba ocağı KahramanmaraşGöksun'da taziye ziyaretinde bulunduk.Kahraman şehidimizin babasıHasan ağabeyimiz, annesi Durdaneablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennetmekânEmrullah'ımız için duaettik. Şehidimizin makamı âli olsun.23'üne basmasına 5 gün kala onuşehit eden hainlerden, tek tek hesapsoracağız. Şehidimizin kanı yerdekalmadı, kalmayacak" dedi.