Başkentte PKK ve FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında ardışık arama, HTS kayıtları ve teşhisler olduğu tespit edildi.

PKK ÖVÜCÜLERE GÖZALTI

Öte yandan Yeşil Sol Parti olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet eylemlerini meşru göstererek ve överek propaganda yaptığı tespit edilen 16 şüpheliye Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.