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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:30

Başkentte PKK ve FETÖ operasyonu

Ankara’da Yeşil Sol Parti olağan kongresinde PKK’yı överek propagandasını yapan 16 şüpheli ile FETÖ’nün sağlık yapılanmasında oldukları tespit edilen 11 şüpheliye operasyon düzenledi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkentte PKK ve FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında ardışık arama, HTS kayıtları ve teşhisler olduğu tespit edildi.

PKK ÖVÜCÜLERE GÖZALTI

Öte yandan Yeşil Sol Parti olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün şiddet eylemlerini meşru göstererek ve överek propaganda yaptığı tespit edilen 16 şüpheliye Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Başkentte PKK ve FETÖ operasyonu
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