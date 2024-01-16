"CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, DEM'in desteğini almak isteyen CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday göstermedi. CHP, Akdeniz Belediyesi'nde DEM'in adayını destekleyecek. CHP'nin destek vereceği ilçede ise geçmiş dönemde 'İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değilim' diyen Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Nuriye Arslan aday gösterildi. Bu kirli ittifak büyük tepki çekerken, MHP'li Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, bu günlerde Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'nin kandil adayına destek vermesini kabul edilemez olduğunu söyledi.

MHP'li Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, "PKK'nın uzantısı olmuş DEM Parti ile birlikte hareket eden CHP'nin Mersin'de Akdeniz Belediye başkanlığı için İstiklal Marşını ret eden Nuriye Arslan'ı desteklemesi akıllara zarar. CHP'liler, Atatürk'ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiler. Her fırsatta birlikte olduklarını açıkça gözler önüne seren CHP'liler, yakın geçmişte DEM'li meclis üyelerinin İstiklal Marşı'nı gözlerinin içerisine baka baka okumamalarını, gururla izlediler. Yazıklar olsun size" dedi.

Tufan Nenni, "Biz seçimde geldiğimizden bu yana, CHP ve HDP koalisyonu asker, şehit, gazi olaylarında her zaman sorun çıkarıyorlar. Bunlar bayrak düşmanı. Biz kandile giden hortumlarını kestiğimiz için bundan korkunç derecede rahatsızlar. Bunlar, Büyükşehir Belediyesi sevdasına, Akdeniz'den vazgeçmişler. DEM'e Akdeniz'i teslim etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.