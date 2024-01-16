Haberler Gündem Haberleri "CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler"
Giriş Tarihi: 16.1.2024 21:23

"CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler"

Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP ve DEM siyasi işbirliklerini iyice görünür kılacak girişimlerde bulunuyor. CHP Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmayıp "İstiklal Marşı okumak zorunda değiliz" diyen DEM Parti'nin adayı Nuriye Arslan'a destek verecek. CHP, DEM Parti ile kirli bir seçim ittifakı pazarlığı yürütürken tepkiler de dinmiyor. MHP’li Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, "CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler" dedi.

Bekir COŞKUN
CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, DEM'in desteğini almak isteyen CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday göstermedi. CHP, Akdeniz Belediyesi'nde DEM'in adayını destekleyecek. CHP'nin destek vereceği ilçede ise geçmiş dönemde 'İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değilim' diyen Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Nuriye Arslan aday gösterildi. Bu kirli ittifak büyük tepki çekerken, MHP'li Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, bu günlerde Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'nin kandil adayına destek vermesini kabul edilemez olduğunu söyledi.

MHP'li Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nenni, "PKK'nın uzantısı olmuş DEM Parti ile birlikte hareket eden CHP'nin Mersin'de Akdeniz Belediye başkanlığı için İstiklal Marşını ret eden Nuriye Arslan'ı desteklemesi akıllara zarar. CHP'liler, Atatürk'ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiler. Her fırsatta birlikte olduklarını açıkça gözler önüne seren CHP'liler, yakın geçmişte DEM'li meclis üyelerinin İstiklal Marşı'nı gözlerinin içerisine baka baka okumamalarını, gururla izlediler. Yazıklar olsun size" dedi.

Tufan Nenni, "Biz seçimde geldiğimizden bu yana, CHP ve HDP koalisyonu asker, şehit, gazi olaylarında her zaman sorun çıkarıyorlar. Bunlar bayrak düşmanı. Biz kandile giden hortumlarını kestiğimiz için bundan korkunç derecede rahatsızlar. Bunlar, Büyükşehir Belediyesi sevdasına, Akdeniz'den vazgeçmişler. DEM'e Akdeniz'i teslim etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
"CHP’liler, Atatürk’ün askerleri olarak çıktıkları bu yolu Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiler"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA