Çocuklar ‘parkımıza dokunmayın’ diye haykırdı: CHP’li belediye talanı durdurmadı

CHP'liMuğla Büyükşehir Belediyesi'nin, yerine 'Kent Market' yapmak için Menteşe ilçesinde çocukların oyun parkındaki ağaçları söküp parkı dozerle yıkmasına tepkiler devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk parkının olduğu alana içinde market alışveriş alanı, depolar, otopark olacak 'Kent Market' yapmaya başladı. Parkın içinde iş makineleriyle çalışma yapılırken, vatandaşların ve çocukların tepkisi de sürüyor.Vatandaşlar Büyükşehir'in kararını protesto etmeyi sürdürürken, çocuklar da dün ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Söz konusu alanda toplanan Muğlalılar, 'Bizim parkımız, bizim kararımız' konulu forum düzenledi. Parka gelen çocuklar da 'Bizim parkımıza dokunmayın. Biz park ve güvenli alan istiyoruz' sözleriyle talanın durdurulmasını istedi. Belediye çalışanları minik yüreklerin çığlığına kulaklarını tıkadı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Bittikten 6 ay sonra herkes 'İyi olmuş arkadaş, biz hayır dedik ama' diyecek. Orası yapıp bitirilecek" sözleriyle skandal bir açıklama yaptı.