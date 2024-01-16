DEM Partili Tülay Hatimoğulları’nın skandal ’Kürdistan’ sözlerine tepki yağdı

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'ne saldırı düzenleyen terör örgütü PKK, 9 askerin şehit olmasına neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütünün bulunduğu hedefleri havadan ve karadan bombalayarak terör örgütüne darbe vurulduğunu açıkladı.

MECLİSTE "KÜRDİSTAN" DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Eş başkan diyesim geldi' ifadelerini kullanan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ise meclisteki grup toplantısında TSK'ya iftira atarak operasyonlarda sivillerin öldürüldüğü yalanını söyledi. Hatimoğulları yerel seçim çalışmalarından söz ederken ise "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanması tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Seda Arslan, "CHP Başkanı Özgür Özel'in 'İlişkilerimizi şeffaflıkla yürüteceğiz' dediği Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: 'Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor.' Hayali Kürdistan olanlara… Hazineden seçim yardımı yapılmasın…" dedi.

"CHP'LİLER SES VERİN"

Nurgül Yılmaz sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi: "Kürdistan mı dedi o? CHP'liler ses verin.. Kırmızı halı serdiğiniz ortağınız Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ne diyor?"

Vicdan Yazıcı ise "Kürdistan dedikleri Türkiye topraklarında seçim yapabilmeleri için 600 milyon ödeyeceğiz bunlara. Bu kepazelik ne zaman son bulacak?" şeklinde tepkisini ortaya koydu.

Umut Mürare ise "Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor. Bu bölücülere 'Kürdistan neresi ulan?' diyebilecek bir tane CHP'li çıkar mı sizce?" şeklinde tepki gösterdi.