Depremin yaraları sarılıyor konutlar hızla yükseliyor

Depremden etkilenen vatandaşların konutlarına ve dükkânlarına kavuşması için, devlet, asrın felaketinin hemen akabinde kolları sıvadı. Deprem bölgesinde 680 bin konut inşa edilecek. 170 bin adet ise depo, ahır ve dükkânın yapımı planlanıyor. Toplamda ise 850 bin adet bağımsız bölüm inşa ediliyor. Binaların yapımının toplam maliyeti 110 milyar doları buluyor. Halihazırda ise 207 bin bağımsız bölümün inşası büyük bir hızla devam ediyor. Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın da mağduriyeti gideriliyor. 50 bin köy konutunun yapımı da bu kapsamda sürüyor.Önümüzdeki günlerde afet konutları depremzedelere teslim edilmeye başlanacak. Adana'da 926, Adıyaman'da 4 bin 118, Diyarbakır'da bin 256, Elazığ'da bin 169, Gaziantep'te 10 bin 257, Hatay'da 6 bin 219 konutun teslimi gerçekleştirilecek. Yine asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş'ta 8 bin 568, Kilis'te bin 6, Malatya'da 5 bin 228, Osmaniye'de bin 356, Şanlıurfa'da ise 897 konut vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam teslim edilen konut sayısı 41 bin olacak. Köylerde de yapımı devam eden konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.