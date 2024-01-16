FETÖ’den tutuklu Mustafa Boydak’a azmettiricilikten 10 ay hapis

Kayseri'de yürütülen FETÖ davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' suçundan dolayı yargılanmalarına devam edildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların katılmadığı davada Cumhuriyet Savcısı sanıkların bankacılık kanununa muhalefet suçundan 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmalırını istedi. İddianamede ise Mustafa Boydak'ın talimatı ile 2013 yılında bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL'nin, 11 ayrı kişinin hesabına 61 dakika içinde aktarıldığı tespit edildiği belirtildi. Sanıklar hakkındaki kararı veren mahkeme heyeti Mustafa Boydak'ı azmettirmek, diğer sanıklar S.B., M.B. ve H.M.A'yı ise bankacılık kanununa muhalefet suçundan 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.