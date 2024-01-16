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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:22

FETÖ'den tutuklu Mustafa Boydak’a azmettiricilikten 10 ay hapis

FETÖ’ye üye olma suçundan tutuklu bulunan Mustafa Boydak, bankacılık kanununa muhalefet suçunu azmettirmekten 10 ay hapis cezası verilirken 3 banka görevlisine ise 10 ay hapis ve 25’er bin lira para cezası verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ’den tutuklu Mustafa Boydak’a azmettiricilikten 10 ay hapis

Kayseri'de yürütülen FETÖ davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' suçundan dolayı yargılanmalarına devam edildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanıkların katılmadığı davada Cumhuriyet Savcısı sanıkların bankacılık kanununa muhalefet suçundan 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmalırını istedi. İddianamede ise Mustafa Boydak'ın talimatı ile 2013 yılında bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL'nin, 11 ayrı kişinin hesabına 61 dakika içinde aktarıldığı tespit edildiği belirtildi. Sanıklar hakkındaki kararı veren mahkeme heyeti Mustafa Boydak'ı azmettirmek, diğer sanıklar S.B., M.B. ve H.M.A'yı ise bankacılık kanununa muhalefet suçundan 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

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FETÖ'den tutuklu Mustafa Boydak’a azmettiricilikten 10 ay hapis
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