İBB itfaiyesi’ndeki rüşvete 4 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bazı memurlara yönelik yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli personelin, işyeri açmak isteyen vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılık koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak Cuma günü İstanbul ve Kayseri merkezli operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eşzamanlı operasyonda kendilerine 'özel ekip' ve 'tehlikeli ekip' yakıştırmalarında bulunan rüşvetçilerden aralarında 1'i emekli toplam 4 İBB itfaiye erinin olduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren işlemlerinin ardından 18 şüpheli bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 18 şüpheliden 4'ü adli kontrol talebi, 14'ü ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüphelilerden Muammer A., Kenan G., Seyit K. ve Bahadır Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.