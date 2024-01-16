İlklerin tüneli rekorlara doymuyor: 8 ayda 2.5 milyon araç geçiş yaptı

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023 tarihinde açılışı yapılan Yeni Zigana Tüneli'ni 8 aylık süreçte 2.5 milyon araç kullandı. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli karlı havalarda daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyor. Zigana Dağı'nın eteğinde çift tüp olarak 2x14.5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı.Aradan geçen 8 aylık süreçte tüneli 2.5 milyon araç kullandı. Tünel, 'Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti. Özellikle kış mevsiminde, karlı ve buzlu yolları, keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı Geçidi'nin yerine kullanılmaya başlayan Yeni Zigana Tüneli, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan ise 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağladı. Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini ise 1.5 saatten 40 dakikaya düşürdü.