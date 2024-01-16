Seçil Erzan ve Semih Kaya’ya bir şok daha! Belgelerle tek tek ortaya konuldu! Meğer o evrak...

SEÇİL ERZAN VE SEMİH KAYA'YA BİR DAVA DAHA

Fon vurgunu ile Türkiye'nin konuştuğu kadın haline dönüşen Seçil Erzan ile, davada parasını fazlası ile geri aldığı iddia edilen Semih Kaya'ya bir dava daha açıldı. Erzan ve Kaya'nın, 'özel evrakta sahtecilik' yaptığı iddia edildi.

Denizbank Toptan Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, kendisi ve kurumunu zora sokan mailin sahte olduğunu belirterek, Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu.