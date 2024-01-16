Şirin Payzın’ın skandal sözlerine tepki yağdı: Kiminle barış yapacağız? ABD, PKK, PYD ile mi?

Türkiye, terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonrası Pençe-Kilit Hareket Bölgesi'nde şehit düşen 9 askerin ardından tek yürek oldu. Milli Savunma Bakanlığı da sınır dışındaki teröristlerin bulunduğu bölgeleri ve belirlenen hedefleri hem havadan hem de top atışlarıyla vurarak teröre darbe vurdu.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın ise canlı yayında savunma sanayi hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar hakkında yorumlar yapan Payzın "(…) Savunma sanayinde çok ileri gitmiş olabiliriz ama alandaki karşılığı nedir? 2024'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 1 trilyon 133 milyar 500 milyon lira yani yaklaşık 41 milyar dolar bütçe ayrılacağını söyledi. Türkiye'nin savunma bütçesi devasa birçok ülkeyi katlıyor. İnanılmaz büyük paralar harcıyoruz bu konuda. Ve yıllardır da bu böyle. Hani denir ya, 'Bu paranın bir kısmı acaba barışa, eğitime, altyapıya yani başka türlü harcansaydı bu durum biter miydi?' diye. Barışa yatırım yapmak dururken, sürekli savaşa yatırım yapılmaması gerekiyor. Terörle mücadele çok önemli elbette ki" ifadelerini kullandı.

"PEKİ KİMİNLE BARIŞ YAPACAĞIZ? ABD, PKK, PYD İLE Mİ?"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Şirin Payzın'ın bu açıklamalarını paylaşarak tepki gösterdi. Özalan sosyal medyada hesabından "Ülkemizin etrafı ateş çemberi ama CHP yandaşı Şirin hanım, 'Barışa yatırım yapalım' diyor. Peki kiminle barış yapacağız? ABD, PKK, PYD ile mi? Bunların akıl ve ruh sağlıkları iyice bozulmuş durumda" yorumunda bulundu.

TEPKİ GÖSTERİLDİ: "ÖNERİLER ANCAK PKK'NIN ÇIKARLARINA UYGUN"

Sosyal medyada Payzın'a tepki gösteren vatandaşlar da oldu. Fethi Yılmaz isimli vatandaş sosyal medya paylaşımında "Savunma sanayinde bu kadar başarılı olmasak Şirin'in dedeleri bizi çoktan bölmüştü, normaldir bu açıklamaları…" derken, Ahmet Çakmak ise "Kamuoyuna sundukları öneriler ancak terör örgütü PKK'nın çıkarlarına uygun. Yeni anayasa ile inşallah bu tür terör destekçilerinin önü kesilir" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR NEYİN KAFASINI YAŞIYOR?"

Burak Döşer ise "Allah'ım bu zihniyete fırsat vermesin" ifadelerini kullanırken, Aykut Coşkun isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Şirin diyor ki ABD'nin terörist unsur PKK görmezden gelin. Türk ordusunun kapısına kilit vurulsun. İşte size ihanet fikrinin örneklerinden…" dedi. Avni Duran ise Şirin Payzın'ın ifadelerine yorum olarak "Bunlar neyin kafası yaşıyor?" diye sordu.

"AYNI ANDA BEŞ - ALTI FARKLI TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Muhammed Şahin Esen ise Şirin Payzın'a cevap olarak sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Şirin Payzın, tabii ki, eğitime, altyapıya, barışa para harcansın… Fakat bu bölgede, sen savunma anlamında gücünü ortaya koymazsan, yarın ülkene çökerler… Güneyimizde devlet kalmadı, Batı komşular tökezlememizi bekliyor, Aynı anda beş - altı farklı terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Ve bunların her biri başka bir müttefikimizin kucağında (!) oturuyor. Stratejik ortaklarımız, bizlere parasıyla vermedikleri silahları, bizimle uğraşan terör örgütlerine veriyor... Yani Sayın Şirin Payzın sen demir yumruğunu masaya koymazsan, iki bilemedin üç yıl içinde ülkeyi Suriye'ye çevirirler. Ayrıca devlet aklı, gelecekle ilgili okumaları neticesinde hazırlıkta yapıyor olabilir."