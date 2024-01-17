Bakan Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza değerlendirmesi: Mahkemenin takdiri

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açtığı suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve bu cezanın para cezasına çevrilmesiyle ilgili değerlendirmesi sorulması üzerine, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu" diye konuştu.